10 Rekomendasi Wisata Malam di Singapura, Pertunjukan Cahaya hingga Night Safari

Dari pemandangan kota yang memesona dari atas bianglala hingga menyapa satwa liar, berikut adalah 10 rekomendasi wisata malam di Singapura yang bisa menjadi pilihan menarik untuk pengalaman tak terlupakan, dilansir Traveloka dan Klook.

Rekomendasi Aktivitas Wisata Malam Asyik di Singapura

1. Menaiki Singapore Flyer

Aktivitas wisata malam di Singapura pertama yang dapat dilakukan adalah menaiki Singapore Flyer. Bianglala terbesar kedua di Asia, wahana ini menawarkan pengalaman memandangi seisi kota dan destinasi-destinasi khas Negeri Singa ikonik lainnya, seperti Gardens by the Bay, di malam hari dari ketinggian kurang lebih 165 meter.

2. Menikmati Pemandangan Malam dari Singapore Cable Car

Masih belum puas mencecapi gemerlap Singapura di tengah kegelapan? Pelancong dapat mencoba Singapore Cable Car. Gondola ini, menghubungkan Mount Faber dan Pulau Sentosa, memberikan kesempatan melihat bagian selatan Singapura dari ketinggian.

3. Menyambangi Night Safari

Mengunjungi taman hewan di malam hari? Pengalaman ini bisa dicoba di Night Safari Singapore. Salah satu destinasi andalan yang jarang sepi pengunjung, memungkinkan Anda untuk menyapa lebih dari 2.500 hewan nokturnal, entah dengan berjalan kaki atau naik trem.

4. Melihat-lihat Jewel Changi Airport

Bandara Changi terbilang unik, karena bukan hanya sebagai tempat orang-orang transit, tetapi bandara ini juga beroperasi sebagai destinasi wisata. Salah satunya Jewel Changi Airport, sebuah taman hiburan di area Bandara Changi yang menyuguhkan berbagai pengalaman luar biasa, mulai dari melihat lebih dari 2,000 pohon hingga merasakan sensasi berada dalam ilusi optik di Mirror Maze.

5. Pertunjukan Cahaya di Gardens by the Bay

Klasik, tapi ikonik. Gardens by the Bay merupakan salah satu destinasi wajib saat berlibur ke Negeri Singa, dan kunjungan ke taman seluas 101 hektare in dapat menjadi pilihan aktivitas malam di Singapura. Salah satu daya tarik destinasi ini di malam hari adalah Supertree Groove yang menyajikan pertunjukan cahaya menakjubkan.

6. Menyusuri Sungai Singapura di Atas Kapal

Tertarik untuk menyusuri Sungai Singapura di atas kapal? Singapore River Cruise by WaterB merupakan salah satu layanan yang memungkinkan Anda untuk mengikuti tur naik cruise menelusuri sungai sepanjang 3,2 kilometer itu.