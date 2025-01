25 Kegiatan Menarik di Dubai, Kunjungi Landmark Ikonik Hingga Eksplorasi Budaya

Simak 25 alasan main ke Dubai seperti dilansir Dubai Economics and Tourism (DET) dalam keterangan pers yang diterima Tempo akhir Desember 2024.

Burj Khalifa dilihat dari Sky Views Edge Walk Dubai, Emaar Square Area Downtown Dubai, pada Sabtu, 23 Maret 2024 (TEMPO/Mila Novita)

2. Landmark Ikonik

Bagi Anda pecinta berbagai monumen, Anda bisa menjelajahi berbagai landmark ikonik seperti Burj Khalifa, Museum of the Future, dan Atlantis The Royal di Dubai. Anda pun bisa mengunjungi tempat bersejarah seperti Dubai Creek dan Al Fahidi sambil berbelanja dan menikmati hiburan kelas dunia.

3. Eksplorasi Budaya

And apun bisa menikmati berbagai kekayaan warisan Dubai melalui museum, pusat kebudayaan, seperti The Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Centre for Cultural Understanding (SMCCU). Anda pun bisa menikmati petualangan gurun pasir, seperti di Al Marmoom Bedouin Experience.

4. Menginap di Hotel Baru

Dengan lebih dari 152.500 kamar di 827 hotel, sektor perhotelan Dubai yang terus berkembang akan menghadirkan hotel-hotel mewah, seperti Jumeirah Marsa Al Arab, Six Senses The Palm, dan Mandarin Oriental Downtown. Pilihan hotel menarik lain pun ada di Dubai Marina.

5. Bersantap di Restoran Baru dan Bergengsi

Dubai memiliki lebih dari 13 ribu restoran dan kafe. Jelajahi pengalaman kuliner di Dubai dengan restoran baru yang akan dibuka pada 2025. Beberapa di antaranya adalah Carbone di Atlantis The Royal dan KIRA di Jumeirah Marsa Al Arab. Ada pula restoran berbintang Michelin dan restoran yang dinilai terfavorit di dunia seperti Trèsind Studio dan Orfali Bros.