8 Tempat Hangout Pemeran The White Lotus di Thailand

TEMPO.CO , Jakarta - Seluruh episode The White Lotus musim ketiga sudah selesai ditayangkan. Namun serial ini menarik banyak perhatian penggemarnya. Tidak hanya penasaran dengan alur ceritanya atau debut akting Lisa Blackpink, lokasi syutingnya di Bangkok, Thailand, pun menjadi destinasi yang ramai dikunjungi.

Setelah menjelajahi lokasi syutingnya, kali ini secara spesifik akan mengulas tempat hangout alias tempat nongkrong para pemeran The White Lotus usai bekerja. Seperti dilansir dari Lifesyle Asia, beberapa pemeran serial yang tayang di HBO itu membagikan beberapa momen saat hangout. Dari Bangkok ke Koh Samui dan Phuket, berikut tempat para pemeran The White Lotus makan, minum, dan nongkrong setelah syuting di Thailand.

Tak hanya syuting di resor Four Seasons di Koh Samui, para pemain The White Lotus juga nongkrong BKK Social Club, yang berlokasi di Four Seasons Hotel Bangkok. Selain pesta pemutaran perdana diselenggarakan di sini, beberapa pemerannya sering menghabiskan waktu luang di bar, dari Walton Goggins, Patrick Schwarzenegger, Leslie Bibb, Sam Rockwell, Sam Nivola, Arnas Fedaraviius, dan Nicholas Duvernay.