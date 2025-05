Aktris Mary Tyler Moore Meninggal di Usia 80 Tahun

TEMPO.CO, New York - Aktris Amerika Serikat yang pernah memenangkan Emmy Award, Mary Tyler Moore, meninggal di usianya yang ke-80 tahun, Rabu malam waktu setempat, 25 Januari 2017. Mara Buxbaum, seorang wartawan, mengungkapkan Moore meninggal di kantor perusahaan suaminya, Robert Levine.



Seperti dikutip dari kantor berita BBC, 26 Januari 2017, berbagai tokoh mengucapkan rasa bela sungkawanya dan juga memuji Moore. Presenter televisi Ellen DeGeneres mencuit dalam akun Twitter-nya, "Mary Tyler Moore mengubah dunia untuk seluruh wanita."



Aktor Stephen Fry, juga mencuit, "Keheningan dalam satu menit ini mengingatkan kita terhadap sosok yang benar-benar hebat dalam dunia komedi televisi." Sutradara Film Kevin Smith pun menulis, "Sesungguhnya, dia telah mengubah dunia dengan senyumnya."



Mary Tyler Moore terkenal oleh perannya pada acara sitkom televisi pada 1960-an, The Dick Van Dyke Show, dan pada 1970-an, The Mary Tyler Moore Show. Dia juga pernah masuk nominasi aktris terbaik di Oscar pada 1980 lewat perannya dalam film Ordinary People.



Moore lahir di Brooklyn, New York, dan pindah ke Los Angeles saat ia masih berusia 8 tahun. Dia memulai karirnya di dunia seni sebagai penari pada usia 17 tahun. Penampilan pertama Moore adalah saat ia berperan sebagai peri dalam iklan Hotpoint pada 1950-an.



Karirnya pun berkembang pesat. Pada 1961, Moore mendapatkan peran sebagai Laura Petrie dalam The Dick Van Dyke Show. Kemudian, Moore membintangi acara komedi situasi televisi yang diproduseri oleh Mary Richards, Time Magazine, selama tujuh musim, yakni dari 1970-1977.



Presenter televisi Oprah Winfrey pernah mengungkapkan bahwa Moore merupakan salah satu inspirasinya. Dia mengaku selalu menonton Moore di televisi setiap minggunya saat masih belia. "Aku ingin menjadi Mary," kata Winfrey. "Aku ingin hidup di mana Mary hidup."



Moore mulai meninggalkan acara komedi ke acara drama saat ia membintangi Ordinary People. Saat itu, ia berperan sebagai seorang ibu yang kehilangan anak laki-lakinya dalam suatu kecelakaan. Peran itu pun mengantarkannya meraih Oscar sekaligus Golden Globe.



Sutradara Ordinary People, Robert Redford, menyatakan rasa kagumnya pada Moore. Dia menyebut Moore sebagai "energi, semangat, dan bakat yang menciptakan titik terang baru dalam kancah pertelevisian". Rekannya dalam film tersebut, Timothy Hutton, berkata, "Dia adalah talenta yang luar biasa."



BBC | ANGELINA ANJAR SAWITRI