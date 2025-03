Alasan Scarlett Johansson Kerap Tolak Ajakan Foto Penggemar

Pilihan Editor: Scarlett Johansson Laporkan Aplikasi AI yang Gunakan Wajahnya untuk Iklan

Baru-baru ini, ia membeberkan keputusannya untuk tidak mengambil foto dengan penggemar jika sedang tidak menghadiri acara resmi. "Hal itu benar-benar menyinggung banyak orang," katanya, dikutip dari Entertainment Weekly. Kemudian ia menjelaskan itu bukan berarti dirinya tidak menghargai orang-orang yang menjadi penggemar atau senang melihat dirinya. “Namun, saya selalu berkata kepada orang-orang, 'Saya tidak bekerja.' Saya tidak ingin dianggap berada di waktu dan tempat ini bersama Anda. Saya melakukan hal saya sendiri," ungkapnya.

Aktris itu menjelaskan bahwa dia senang berinteraksi dengan penggemar, mengambil foto narsis, dan memberikan tanda tangan untuk mereka sambil menghadiri acara dan pemutaran perdana. Menurutnya wajar saja jika seorang penggemar bersemangat meminta foto bersamanya dalam acara tertentu. Hanya saja, tidak saat dia mencoba menjadi orang biasa seperti orang lain.

"Saya suka memikirkan diri sendiri yang tidak ada hubungannya dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang saya," ujar pemeran Black Widow itu. "Saya tidak suka merasa minder."

Scarlett Johansson memberikan tanda tangan pada penggemarnya saat menghadiri premiere dilm Avengers: Endgame di Los Angeles, California, 22 April 2019. REUTERS/Mario Anzuoni

Scarlett Johansson Jaga Privasi Anak

Johansson pun memperhatikan privasi pada anak-anaknya. Selain putranya yang berusia tiga tahun, Cosmo, Johansson juga memiliki seorang putri, Rose, 10 tahun, dengan mantan suaminya, Romain Dauriac. Privasi anak-anaknya sangat berharga bagi dirinya. Ketika anak perempuannya ingin membuat video untuk produk kecantikannya, The Outset, ia memberi pengertian pada putrinya bagaimana rumitnya untuk dikenal banyak orang.

Alasan Scarlett Johansson Tidak Punya Media Sosial

Johansson sendiri tidak memiliki media sosial. Dilansir dari Daily Mail, ketika tampil di podcast The Skinny Confidential Him & Her pada 2023, ia mengungkapkan alasan untuk tidak memiliki media sosial. Ia mengaku terlalu rapuh untuk memiliki media sosial. “Saya menjadi seperti anak berusia tiga tahun dengan telepon ibu mereka, di mana saya benar-benar terserap ke dalamnya. Jadi itulah mengapa saya tahu saya tidak bisa memilikinya,” ungkap bintang Lost in Translation itu.

Aktris 40 tahun itu kemudian mengungkapkan bahwa dirinya pernah menggunakan akun Instagram perusahaan selama tiga hari. Kemudian dia menyadari dirinya membuang begitu banyak waktu dan ingin mengubah hidupnya dalam semua cara yang terasa sangat buruk. Namun ia mengakui media sosial dapat menjadi sarana untuk berbagi informasi dan meningkatkan kesadaran untuk berbagai hal. “Mereka adalah alat yang luar biasa untuk mengkomunikasikan informasi, terutama tentang berbagai penyebab atau krisis atau gerakan," tuturnya.

Johansson menjelaskan karya yang ia hasilkan semuanya berdasarkan kebenaran. Itulah kuncinya. “Jadi, jika saya adalah orang yang sangat menikmati media sosial, maka saya bisa ikut-ikutan. Namun, saya tidak. Dan saya pikir film ini akan berhasil,” katanya.

Pada 2011, foto Johansson diduga diretas. Setelah kejadian tersebut dia meminta publik untuk menghormati privasinya. Ia menyampaikan bahwa hanya karena dirinya seorang aktor bukan berarti ia tidak berhak atas privasi pribadi dirinya sendiri. Ia juga berbicara tentang tumbuh dalam sorotan media.

