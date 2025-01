Ayu Ting Ting dan Via Vallen Duet di Panggung Anugerah Dangdut

TEMPO.CO, Jakarta -Persaingan Ayu Ting Ting dan Via Vallen tengah jadi perbincangan hangat di dunia hiburan. Aksi duet mereka di ajang penghargaan Anugerah Dangdut Indonesia 2017 pun mencuri perhatian.



Dalam acara yang dihelat di Lapangan Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Kamis malam, 7 Desember 2017, Ayu Ting Ting dan Via Vallen menyanyikan lagu Bang Jono. Tapi, mereka tidak tampil bersama di atas panggung.



Ayu Ting Ting tidak hadir. Sebagai gantinya, Ayu bernyanyi lewat rekaman video yang diputar di sebuah layar besar. Kendati demikian, kolaborasi Ayu dan Via Vallen tetap mampu membius ribuan penonton untuk ikut bergoyang.



Ketidakhadiran Ayu Ting Ting di Anugerah Dangdut Indonesia 2017 dikabarkan karena pelantun Kamu Kamu Kamu itu tengah sibuk melakoni proses syuting untuk film layar lebar.



TABLOIDBINTANG.COM