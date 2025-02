Mengenang 13 Tahun Kepergian Whitney Houston: Warisan Musiknya Tetap Abadi

Polisi Beverly Hills yang sudah berada di lokasi untuk acara pra-Grammy segera menuju kamar Houston. Upaya tim medis untuk menyelamatkan Houston gagal, pelantun ‘I Will Always Love You’ itu kemudian dinyatakan meninggal pada pukul 15.55. “Tidak ada tanda-tanda kriminal,” kata Letnan Mark Rosen, dilansir dari The Mirror .

Hasil autopsi kemudian menunjukkan Houston meninggal akibat tenggelam secara tidak sengaja, diperparah oleh efek kokain yang ditemukan dalam tubuhnya. Beberapa zat lain seperti Xanax, mariyuana, Benadryl, dan Flexeril juga terdeteksi, meski tidak berkontribusi langsung terhadap penyebab kematiannya. Sang diva berpulang di usia 48 tahun, meninggalkan putri semata wayangnya, Bobbi Kristina Brown. Tiga tahun kemudian, Bobbi meninggal dalam usia 22 tahun.

Warisan Whitney Houston di Industri Musik

Lahir di New Jersey, Amerika Serikat pada 9 Agustus 1963, Whitney Houston bukan sekadar penyanyi. Ia adalah seorang ikon dengan julukan The Voice—suatu pengakuan atas kualitas vokalnya yang luar biasa. Kariernya meroket sejak album debutnya, Whitney Houston (1985), yang melahirkan hit seperti ‘Greatest Love of All’. Kesuksesannya berlanjut dengan album Whitney (1987), yang mempopulerkan lagu ‘I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)’. Kariernya makin melejit lewat ‘I Will Always Love You’ dari film The Bodyguard (1992), yang bertahan di puncak Billboard Hot 100 selama 14 minggu, dan menjadikannya salah satu lagu terlaris sepanjang masa.