Bermain di My Stupid Boss, Bront Palarae Sempat Stres

TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Film My Stupid Boss tak hanya diperankan aktor dan aktris dari Indonesia. Film produksi Falcon Pictures ini juga melibatkan sederet aktor dan aktris Malaysia. Salah satunya adalah Bront Palarae.



Aktor kelahiran 27 September 1978 yang juga dikenal sebagai sutradara, penulis skenario, dan produser ini berperan sebagai Adrian, teman sekantor Diana (Bunga Citra Lestari). Di film itu dikisahkan mereka harus menghadapi bos (diperankan Reza Rahadian) yang perilakunya amat menjengkelkan.



Dijumpai di sela acara pemutaran perdana (gala premier) My Stupid Bos di bioskop Mal Pavilion, Kuala Lumpur, Malaysia, Bront mengaku sangat senang bisa kembali berkolaborasi dengan sineas Indonesia. "Ini film yang ketiga," kata Bront yang tampil rapi dengan kemeja putih dan setelan jas cokelat tua ini, Senin malam, 16 Mei 2016.



Bront sebelumnya pernah bekerja sama dengan sutradara Joko Anwar di film serial televisi bergenre horor fantasi dari HBO, Halfworlds, bersama Reza Rahadian. Dia juga digandeng Mo Brothers untuk membintangi film Headshot bersama Iko Uwais, Julie Estelle, dan Chelsea Islan, yang sampai saat ini belum rampung.



Meskipun demikian, Bront mengaku sempat stres saat menjalani proses syuting. Pasalnya, berbeda dengan film-film sebelumnya, My Stupid Boss merupakan film komedi. "Hari pertama aku syuting tak ada seorang pun yang tertawa. Aku sempat stres. Gimana nih, film komedi tapi gak ada yang tertawa," katanya.



Belum lagi urusan bahasa. Meskipun sepintas terdengar mirip dengan bahasa Melayu, menurut Bront, bahasa Indonesia tetap berbeda. "Apalagi film ini kan diputar di empat negara, jadi yang paling sulit itu bagaimana agar semua penonton bisa paham," katanya.



Untungnya, Bront akhirnya bisa mengatasi semua kesulitan itu. Apalagi lawan-lawan mainnya terbilang mumpuni di urusan akting. Selain itu, kata dia, cara kerja tim film dari Indonesia tak berbeda dengan Malaysia. "Karena kita kan serumpun," ujarnya.



Bront senang karena di film ini dia kembali beradu akting dengan Reza Rahadian. Menurut Bront, Reza merupakan aktor yang sangat berbakat. "Saya melihat bagaimana proses dia berubah dari seorang Reza menjadi Bossman, sungguh luar biasa," kata pria berdarah campuran Melayu dan India ini.



Untuk persoalan akting, Bront yang sebelum syuting menjalani proses reading lebih dari sepuluh hari tidak mengalami kesulitan. Masalahnya, berhubung film yang proses syutingnya berlangsung di Malaysia dan Indonesia itu bergenre komedi, banyak sekali adegan-adegan lucu yang membuatnya sering tertawa.



"Susah sekali menahan untuk tidak tertawa, karena semua scene-nya itu lucu banget," kata Bront yang berharap filmnya bisa ditonton 3 juta penonton.



My Stupid Boss bercerita tentang hubungan kerja antara pemimpin perusahaan dan karyawannya. Sang bos tak punya sistem dan aturan kerja yang jelas. Akibatnya karyawan harus bekerja jumpalitan demi memenuhi keinginan pria yang ingin dipanggil Bossman tersebut. Tak terkecuali dengan Diana, karyawan baru di kantor itu, yang berulang kali menahan emosi menghadapi kelakuan menjengkelkan sang bos.



Rencananya, film ini serempak ditayangkan di bioskop-bioskop di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam pada Kamis, 19 Mei 2016. Di Malaysia, film yang disutradarai Upi ini akan diputar di 85 layar bioskop.



NUNUY NURHAYATI