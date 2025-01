Blake Lively dan Justin Baldoni Dijadwalkan Hadir di Sidang Pertama pada Maret 2026

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Blake Lively dan Justin Baldoni dijadwalkan menghadiri persidangan pertama pada 9 Maret 2026 untuk menyelesaikan sengketa hukum saat syuting film It Ends with Us (2024). Penetapan tanggal persidangan ini ditetapkan oleh Hakim Lewis J. Liman melalui perintah hukum yang diajukan pada Senin, 27 Januari 2025, menurut laporan dari New York Post.