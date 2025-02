Blake Lively dan Ryan Reynolds Tampil Perdana di Tengah Gugatan Justin Baldoni

TEMPO.CO, Jakarta - Blake Lively dan Ryan Reynolds menghadiri acara SNL50: The Anniversary Special di New York pada Ahad, 16 Februari 2025. Ini menjadi penampilan publik pertama pasangan tersebut di tengah perselisihan hukum melawan Justin Baldoni.



"Mereka bersenang-senang," kata seorang sumber kepada People. "Senang rasanya bisa keluar rumah dan berkumpul dengan teman-teman dan wajah-wajah yang dikenal."



Blake Lively Gugup Kembali Jadi Sorotan





Sumber tersebut menyatakan bahwa Lively merasa gugup kembali menjadi sorotan publik. Namun ia bersemangat untuk keluar bersama teman-temannya dan merayakan ulang tahun Saturday Night Live (SNL). Lively pernah menjadi pemandu dalam acara tersebut pada 2009.



Menurut keterangan sumber, Blake Lively dan Ryan Reynolds tetap tinggal setelah pertunjukan langsung selesai. Kedua bergabung di studio dan berbincang dengan semua orang mulai dari Ben Stiller hingga Paul McCartney. "Mereka juga menghabiskan waktu mengobrol dengan Tom Hanks dan Rita Wilson. Blake juga mengobrol dengan Dakota Johnson," kata sumber tersebut.



Dalam video yang disebarkan di media sosial, Blake Lively juga terlihat memeluk Amy Schumer. Pada Desember lalu, Schumer membagikan pesan ‘Saya percaya Blake’ secara daring. "Sepertinya dia memberikan dukungan," kata sumber terkait pertemuan keduanya di acara SNL.



Candaan Ryan Reynolds tentang Kasus Hukum dengan Justin Baldoni





Selama acara perayaan 50 tahun SNL, Ryan Reynolds berpartisipasi sedikit saat Lively duduk di sampingnya. Sebelum melontarkan candaan tentang keluarga Conehead, Reynolds tampaknya membuat lelucon tentang pertarungan hukum dengan Justin Baldoni yang menjadi berita utama.



Ketika Reynolds berdiri untuk mengajukan pertanyaan, Tina Fey bertanya kepadanya terlebih dulu, "Bagaimana kabarmu?". Aktor tersebut dengan cepat menjawab, “Bagus, kenapa? Apa yang kamu dengar?” jawaban Reynolds tersebut mengundang tawa penonton.



Perselisihan Blake Lively dan Justin Baldoni





Pada akhir Desember 2024, Blake Lively menggugat Justin Baldoni atas kasus pelecehan seksual dan melakukan kampanye kotor terhadapnya setelah ketegangan di lokasi syuting film It Ends With Us.



Bryan Freedman, pengacara yang mewakili Baldoni dan perusahaan produksinya Wayfarer Studios, menyebut keluhan Lively memalukan dan penuh dengan tuduhan palsu. Gugatan Lively mencakup pesan dan email antara Baldoni dan tim PR-nya yang berisi dugaan strategi mereka untuk menodai reputasi Lively setelah rumor perselisihan antara keduanya mulai muncul.



Lively dan Baldoni sama-sama mengajukan tuntutan hukum satu sama lain. Baldoni juga menuduh The New York Times melakukan pencemaran nama baik atas laporan aslinya tentang tuduhan Lively. Dalam gugatan terhadap Lively dan Ryan Reynolds, Baldoni juga mempermasalahkan karakter Nicepool dalam Deadpool & Wolverine karya Reynolds. Menurutnya itu adalah upaya yang disengaja untuk mengejek, melecehkan, mengintimidasi, atau menindas dirinya. Namun pengacara Blake Lively mengatakan bahwa gugatannya tidak berdasar.



SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO