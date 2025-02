Justin Baldoni Ungkap Bukti Baru, Perseteruan dengan Blake Lively Semakin Panas

Situs berjudul ‘Lawsuit Info’ itu dirilis pada Sabtu, 1 Februari 2025 dan memuat dua dokumen utama. Pertama, dokumen ‘Amended Complaint’ yang merupakan gugatan yang telah diperbarui, diajukan Baldoni pada 31 Januari lalu. Kedua, ‘Timeline of Relevant Events,’ yaitu kronologi sepanjang 168 halaman yang berisi pesan teks, email, serta korespondensi lain yang diklaim dapat memperjelas rangkaian peristiwa di balik konflik ini. Beberapa di antaranya bahkan belum pernah dipublikasikan sebelumnya.

Gugatan ini merupakan respons terhadap tuntutan yang diajukan Blake Lively pada Desember 2024. Dilansir dari ENews, bintang It Ends with Us itu menggugat Baldoni, Wayfarer Studios, serta beberapa pihak lain, termasuk produser Jamey Heath dan dua tim humas Baldoni, dengan tuduhan pelecehan seksual dan upaya merusak reputasinya setelah ia berbicara tentang dugaan pelanggaran tersebut. Baldoni membantah tuduhan itu dan menggugat balik Blake Lively, suaminya Ryan Reynolds, serta tim hunas mereka, Leslie Sloane, atas tuduhan pencemaran nama baik dan pemerasan.