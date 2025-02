Deretan Fan Service yang Dilakukan Hwang In Youp di Fan Meeting Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain drama Family by Choice, Hwang In Youp menyapa penggemarnya pada Sabtu, 15 Februari 2025 di The Kasablanka Hall, Jakarta. Aktor berusia 34 tahun itu berkunjung ke Tanah Air dalam rangkaian 2024-25 HWANG IN YOUP FANMEETING TOUR [IN LOVE] In Jakarta.

Kembali bertemu setelah dua tahun dari fan meeting pertamanya, Hwang In Youp pun memanjakan penggemar yang akrab disapa HIYILY, dengan berbagai cara. Mulai dari reka adegan romantis drama yang dibintanginya, hingga memenuhi berbagai permintaan penggemar dalam melakukan tantangan menari atau dance challenge dari sejumlah lagu yang viral. Bagaimana keseruannya, yuk simak rangkumannya berikut ini. 1. Reka Adegan Romantis dari Drama Family by Choice

Permainan pertama yang dilakukan Hwang In Youp bersama penggemar adalah melakukan reka adegan romantis dari drama Family by Choice. Aktor kelahiran 1991 itu mengundi empat orang penonton untuk di ajak ke atas panggung bersamanya. Setelah itu, penggemar yang beruntung akan memilih adegan yang akan dibuat ulang, yang tersembunyi di antara empat huruf, yakni L, O, V, dan E.

Pada kesempatan itu, Hwang In Youp membuat aturan bahwa penggemar hanya boleh menatap matanya. “Poin dari semua adegannya adalah enggak boleh lihat depan, harus lihat saya,” ucap dia. Penggemar lain pun bersorak dengan aturan itu.

Aktor Korea Hwang In Youp bermain game bersama penggemar dalam acara "2024-25 HWANG IN YOUP FANMEETING TOUR [IN LOVE] In Jakarta" di The Kasablanka Hall, Sabtu 15 Februari 2025. TEMPO/Raden Putri

Seorang staf kemudian muncul dengan kamera polaroid untuk mengambil gambar dari reka adegan tersebut. Setelah itu, penggemar yang beruntung itu mendapatkan pelukan dari Hwang In Youp sebelum turun panggung. Hal ini sontak membuat iri para penggemar yang lain. 2. Keliling Sapa Penggemar dari Dekat

Setelah jeda untuk berganti pakaian, Hwang In Youp mengejutkan penggemar dengan muncul dari pintu belakang ruangan. Dia kemudian berjalan mengelilingi ruangan untuk menyapa penggemar dari dekat. Di sepanjang jalan itu, dia terlihat tersenyum dan melambaikan tangan.

Tak hanya itu, In Youp juga membalas pose-pose hati yang diberikan oleh penggemar. Di sisi lain, teriakan penggemar memenuhi ruangan setiap kali idola mereka berjalan mendekat. HIYILY pun saling bersaut untuk memanggil nama aktor yang melejit setelah bermain dalam drama True Beauty itu. 3. Buatkan Morning Call

Promotor acara telah merangkum beberapa permintaan dari penggemar untuk dilakukan oleh Hwang In Youp. Salah satunya adalah dibuatkan morning call atau panggilan bangun untuk digunakan sebagai nada dering di ponsel.

“Sayang, bangun yuk,” kata Hwang In Yop dengan nada bicara yang lembut. Dia kemudian membuat dua versi lain, yaitu dengan nada bicara yang lebih bersemangat dan menggunakan suara rendah tanpa intonasi. “Sayang! Bangun!” Hal ini sukses membuat penggemar bersorak karena permintaannya dipenuhi. 4. Penuhi Dance Challenge Permintaan Penggemar

Aktor Korea Selatan Hwang In Youp dalam acara "2024-25 HWANG IN YOUP FANMEETING TOUR [IN LOVE] In Jakarta" di The Kasablanka Hall, Sabtu 15 Februari 2025. TEMPO/Raden Putri

Aktor yang memulai kariernya sebagai model itu lalu menuruti permintaan penggemar yang memintanya untuk melakukan sejumlah tarian tantangan atau dance challenge dari lagu-lagu viral yang akhir-akhir ini didengarkan oleh Hwang In Youp.

Mengenakan jaket kulit hitam beserta kacamata senada, Hwang In Youp pun mulai menari lagu “Home Sweet Home” milik G-Dragon. Dia juga menari untuk lagu “Okey Dokey” milik Mino dan Zico, serta lagu “Ice on My Teeth” yang dipopulerkan oleh ATEEZ.

Tiga lagu rasanya masih kurang bagi para penonton. Mereka pun meminta tambahan satu lagu lain, yakni "IGLOO" milik Kiss of Life. Meski begitu, Hwang In Youp tetap menuruti permintaan tersebut. 5. Berikan Hadiah Sesi Hi-Touch

Di sesi terakhir, Hwang In Youp mengumumkan bahwa dia memiliki hadiah spesial untuk seluruh penggemar yang datang pada acara temu penggemarnya. Hadiah tersebut adalah sesi Hi Touch atau bersalaman langsung dengan sang aktor. Namun, hadiah itu hanya bisa didapatkan jika penggemar berhasil memenangkan tiga dari lima permainan yang dilakukan bersamanya.

Lima penggemar yang beruntung diundang ke atas panggung untuk bermain dengan Hwang In Youp. Acara semakin meriah karena para penggemar lain menunjukkan dukungan mereka kepada HIYILY yang naik ke panggung, demi bisa mendapatkan hadiah bersalamanan dengan sang idola.

Kelima penggemar kemudian berhasil memenangkan tiga pertandingan melawan Hwang In Youp. Dengan begitu, semua penonton yang hadir di acara tersebut dapat bersalaman dengan aktor Family by Choice itu.

Selain bermain game bersama penggemar, Hwang In Youp juga menyanyikan sejumlah lagu populer, seperti “You Were Beautiful” milik DAY6, “Birds of A Feather” dari Billie Eilish “Slow Dancing” dari V, dan “Flower Pot” milik Alex Chu yang pernah dinyanyikan Hwang In Youp di drama True Beauty episode 14.