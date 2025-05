DJ Zedd Ungkapkan Kecintaannya pada Bali

TEMPO.CO, Jakarta - Disc Jockey Asal Rusia Anton Zaslavski atau biasa dikenal dengan panggilan DJ Zedd diketahui mengunjungi bali sejak tiga hari lalu. Melalui akun media sosialnya, Twitter dan Instagram, ia memposting beberapa aktivitasnya bersama rekan-rekannya selama berada di Pulau Dewata itu.



Salah satunya adalah sebuah foto yang diambil dari aplikasi Snapchat dengan wajah yang tertukar dengan patung pria bali di akun Twitter. Foto itu kemudian kembali diposting (retweet) sebanyak 955 kali, dan mendapat tanda suka dari 4000an netizen.



"Aku cinta Bali!" ucap Zedd seperti dikutip dari akun twitterny @Zedd pada Sabtu, 10 Desember 2016.



Di foto lain, ia juga mengunggah fotonya yang sedang berpose dengan latar belakang sawah sengkedan atau terasering. "Siap untukmu Indonesia," ucap Zedd dalam keterangan fotonya.



Ternyata keberadaan Zedd di Indonesia beberapa hari ini merupakan persiapannya untuk tampil sebagai pengisi acara di festival musik tahunan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2016 yang diselenggarakan selama dua hari di Garuda Land, Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara yang digagas Ismaya Live itu diselenggarakan selama dua hari, Jumat dab Sabtu, 9-10 Desember 2016.



Kesiapan mantan kekasih Selena Gomez itu juga ia ungkapkan dalam sebuah foto yan ia unggah bersama temannya Martin Garrix. Zedd tampil mengisi DWP pada Sabtu dini hari tadi. Selama satu setengah jam dia membawakan lagu secara berurutan seperti Starving, The Time milik The Black Eyed Peas, Lean on milik Major Lazer dan Thriller milik Michael Jakcson.



DESTRIANITA