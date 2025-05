TEMPO.CO, Jakarta -Pamela Safitri, 23 tahun, rupanya sudah dua tahun ini tidak mau berpose dengan baju terbuka. Ia merasa sedikit trauma. Sebab, ketika pertama kali menjalani sesi pemotretan untuk sampul majalah pria, ada sedikit pemaksaan. “Saat itu aku enggak mau pakai pakaian renang, tapi tetap diharuskan," katanya.

Ia sadar betul bahwa apa yang diharapkan para pria dari dirinya. Nah, citra itulah yang ingin dia ubah. “Aku cuma ingin dilihat dari karyaku,” kata Pamela saat ditemui di Perumahan Departemen Koperasi, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Pamela bersama rekannya, Ovi Sovianti, tergabung dalam grup dangdut Duo Serigala. Di YouTube, lagu mereka, Abang Goda, cukup meraih kesuksesan. Video ini sudah dilihat oleh hampir 3 juta orang. Adapun di aplikasi berbagi foto Instagram, akun @pamelasafitri diikuti oleh 97 ribu orang. “Pagi hari, aku bangun, terus selfie biar semua orang tahu bahwa aku lucu,” kata Pamela, tertawa.

Kesuksesan Duo Serigala ternyata ada dua faktor. Pertama, keberhasilnya membuat goyang yang dashyat. Awalnya, Pamela mencoba melakukan berbagai gerakan koreografi di depan tim manajemen yang dipimpin Septi Khairunisa, istri Andika, vokalis band Kangen Lagi. Setelah beberapa kali melakukan simulasi, akhirnya tercipta goyang dribel yang menggabungkan goyang dangdut dengan tangan sambil bergaya dribel (bola basket). “Pas banget. Karena aku dan Ovi sama-sama suka basket.”

Goyang dribel pun meledak. Tak cuma heboh di dalam negeri, Pamela dan Ovi menjadi perbincangan di situs video 9GAG asal California, Amerika Serikat. Aksi goyang keduanya dikomentari: This New Kind of “Dribble Dance” Will Make You Speechless.

Faktor kedua, keberuntungan yang datang dari namanya. Empat tahun lalu ia mengubah namanya untuk memulai kariernya di dunia model dan tarik suara. Nama Pamela ia comot dari nama model asal Amerika, Pamela Anderson. “Entah kenapa, karierku jadi lebih mulus,” ucap Pamela, yang awalnya bercita-cita menjadi dokter.

Pamela merasa bersyukur atas kepopulerannya yang melesat. Ia merasa diberkati oleh fan dan orang-orang hebat di sekitarnya.

HERU TRIYONO