Ed Sheeran Kecelakaan, Konser di Jakarta Terancam Batal?

TEMPO.CO, London - Ed Sheeran dibawa ke rumah sakit Senin pagi, 16 Oktober 2017. Penyanyi yang sedang naik daun itu, tertabrak mobil saat mengendarai sepedanya di London. Lengannya patah, Ed Sheeran mengunggah foto di Instagram memperlihatkan tangan kanannya di gips.



"Saya mengalami sedikit kecelakaan sepeda dan saat ini saya sedang menunggu beberapa saran medis, yang dapat mempengaruhi beberapa konser saya yang akan datang. Please stay tuned for further news," kata Ed Sheeran kepada 15 juta pengikutnya.



Tingkat keparahan lukanya masih belum jelas, namun turnya mungkin terancam karena kecelakaan itu. Pasalnya, selama konser, Ed Sheeran hanya menggunakan gitarnya di atas panggung.



Si pemilik rambut merah berusia 26 tahun itu memulai tur keliling dunia pada bulan Maret tahun ini dan saat ini sedang istirahat. Pelantun "Shape of You" dijadwalkan untuk melanjutkan tur pada 22 Oktober dan akan terus berlanjut sampai November 2018.



Tur Ed Sheeran ini mendukung album ketiganya "Divide". Ini terjual lebih dari 600 ribu unit di Inggris dalam minggu pertama, menjadikannya album terlaris oleh penyanyi pria, dan tertinggi ketiga di belakang "25" Adele serta "Be Here Now" milik Oasis.



Accesshowbiz | ALIA