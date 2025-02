Fotografer Minta Maaf Usai Unggah Foto Taecyeon 2PM dan Pacar di Paris

TEMPO.CO, Jakarta - Fotografer yang membagikan foto-foto Taecyeon 2PM dan kekasihnya di Paris, meminta maaf setelah membuat para penggemar heboh. Foto-foto yang diunggah memunculkan spekulasi bahwa anggota grup K-pop 2PM dan aktor itu melamar pacarnya yang bukan dari kalangan artis.



Foto-foto Taecyeon dan pacarnya diunggah oleh akun Instagram The Best Photo Paris pada 6 April 2024. Namun, foto tersebut baru viral di media sosial pada Rabu, 5 Februari 2025 dan langsung dihapus oleh mereka. Wajah pacar Taecyeon yang selama ini dirahasiakan dari publik, akhirnya terlihat sangat jelas. Meski sudah dihapus, banyak penggemar yang sudah terlanjur mengabadikannya, kemudian dibagikan ulang di akun media sosial masing-masing.



Dalam foto tersebut, Taecyeon dan pacarnya berfoto dengan latar Menara Eiffel di Paris. Pemilik nama lengkap Ok Taecyeon itu berlutut sambil menyodorkan kotak cincin yang terbuka ke sang kekasih. Ekspresi pacar Taecyeon tampak terkejut, lalu tersenyum lebar.



Fotografer Minta Maaf





The Best Photo Paris membuat surat permintaan maaf tertulis yang diunggah di Instagram pada Kamis, 16 Februari 2025. Mereka mengaku tidak mengetahui bahwa Taecyeon merupakan selebritas ternama. Tim fotografer tidak berniat untuk mengungkap kehidupan pribadi selebritas asal Korea Selatan itu.



"Sampai kemarin, kami tidak tahu bahwa mereka adalah selebritas besar Korea. Mereka memesan sesi sebagai orang biasa dan tidak pernah ada kontak di luar apa yang kami lakukan dengan klien biasa, dan tidak pernah ada permintaan agar foto-foto itu tidak dipublikasikan," tulis The Best Photo Paris.



Mereka merasa malu atas kelalaian yang terjadi. Perwakilan The Best Photo Paris sudah mengirimkan pesan permintaan maaf kepada Taecyeon dan pacarnya. "Kami dengan tulus meminta maaf kepada publik dan keluarga mereka atas paparan yang tidak disengaja ini. Kami berharap semuanya berjalan dengan baik," tulis mereka.



Agensi Bantah Taecyeon Lamar Pacarnya





Sebelum tim fotografer merilis permintaan maaf, agensi Taecyeon telah lebih dulu meluruskan rumor yang beredar akibat foto tersebut. Agensi 51K menyatakan bahwa foto-foto itu bukanlah momen lamaran. “Foto-foto itu, yang diambil tahun lalu untuk merayakan ulang tahun pacarnya, sayangnya bocor dan tersebar di komunitas online," kata perwakilan 51K, dikutip Soompi.



Dalam klarifikasi tersebut, Taecyeon disebut belum memiliki rencana untuk menikahi kekasihnya dalam waktu dekat. "Ia terus menjalin hubungan baik dengan pacarnya, seperti biasanya. Meskipun kami yakin ia akan menikah suatu hari nanti ketika waktunya tepat, belum ada rencana untuk menikah saat ini," ujar 51K.



Taecyeon Mengaku Punya Pacar Sejak 2020





Menurut laporan eksklusif dari Xportnews pada 2020, Taecyeon saat itu telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan non-selebriti yang disebut-sebut sangat cantik. Taecyeon dikabarkan baru-baru ini mengunjungi sebuah peternakan di Pyeongchang untuk berkencan.



Teman Taecyeon juga pernah mengungkapkan informasi dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Sports Chosun tentang hubungan mereka. Seseorang yang melihat keduanya mengatakan bahwa mereka terlihat seperti pasangan lainnya, berjalan bersama. Taecyeon juga diketahui selalu berkencan dengannya.



Beberapa waktu lalu, Taecyeon dan pacarnya terlihat bersama di dekat Stasiun Rodeo Apgujeong di Seoul. Keduanya berjalan santai di jalanan Sinsa-dong, sambil bergandengan tangan.



SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO