Go International, Ini Perbedaan Agnez Mo dan Rich Chigga

TEMPO.CO , Jakarta - Masyarakat Indonesia tentu mengetahui bahwa Agnes Monica yang kini dikenal dengan nama Agnez Mo telah lama melebarkan sayapnya di dunia hiburan internasional. Setelah meluncurkan video klipnya yang berjudul Long As I Get Paid, namanya muncul di berbagai situs luar negeri. Namun, ada yang menarik.

Agnez Mo telah merilis beberapa single internasional, seperti Coke Bottle (menampilkan Timbaland dan T.I.) dan Boy Magnet. Namun kedua lagu tersebut gagal masuk tangga lagu internasional. Sebelum go internasional, Agnez bernyanyi dengan nada-nada tinggi. Penyanyi rap Indonesia Brian Imanuel, alias Rich Chigga. Time.com

Lepas Nama Rich Chigga, Brian Imanuel Rilis Single "See Me"

Rich Chigga lebih fokus mempromosikan budaya hiphop dalam tiap videonya. Rich Chigga mencoba mempromosikan Indonesia dengan cara yang lebih “halus”. Di videonya, ia menyelipkan sekdikit referensi bertemakan Indonesia, seperti remahan tembakau di video Glow Like Dat.

Ketika masyarakat internasional mulai menyadari hadirnya hiphop yang berkelas olehnya, Rich Chigga dengan jelas menunjukkan bahwa dirinya berasal dari Indonesia. Rich Chigga, yang awalnya membuat musik komedi, saat ini telah lebih serius dengan hiphop, seperti pada single Seventeen dan Glow Like Dat.

Sedangkan, Agnez Mo selalu menggunakan busana batik modern Indonesia sebagi ciri khas Indonesia. Meski masyarakat Indonesia sudah sangat mengenal batik Indonesia, nyatanya batik modern ala Agnez Mo tidak selalu menjadi pakaian sehari-hari masyarakat Indonesia. Apalagi, mahkota yang digunakan di video klip Long As I Get Paid, referensi itu tidak begitu mencirikan keseharian masyarakat Indonesia secara luas.



