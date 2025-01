Aubrey Plaza Buka Suara Usai Kepergian Suaminya, Sutradara Jeff Baena: Ini Tragedi

TEMPO.CO , Jakarta - Aubrey Plaza , aktris yang dikenal lewat perannya dalam serial Parks and Recreation (2009) dan film The White Lotus (2021) merilis pernyataan setelah suaminya, Jeff Baena, meninggal pada Jumat, 3 Januari. Baena, seorang penulis dan sutradara, ditemukan meninggal di kediamannya di Los Angeles karena bunuh diri pada usia 47 tahun.

Sepanjang kariernya, Baena terus berkolaborasi dengan Plaza dalam lima film, termasuk The End of Love (2012), The Little Hours (2017), dan Spin Me Round (2022). Baena bahkan menjadi kreator di balik serial antologi Cinema Toast (2021) yang merupakan debut Plaza sebagai sutradara.