Jeff Baena Meninggal, Ini Kilas Balik Hubungannya dengan Aubrey Plaza

TEMPO.CO , Jakarta - Aubrey Plaza, aktris terkenal dari serial Parks and Recreation (2009) dan mendiang Jeff Baena, seorang sutradara dan penulis film independen Hollywood memulai perjalanan cinta mereka pada 2011. Sebelumnya pada Jumat, 3 Januari 2025, Kantor Pemeriksa Medis Los Angeles mengkonfirmasi bahwa Jeff Baena , yang berusia 47 tahun, dikabarkan meninggal karena gantung diri .

Hubungan Aubrey Plaza -Jeff Baena bermula dari sebuah pertemuan sederhana saat keduanya bermain Balderdash, seperti diungkapkan dalam profil Plaza di GQ . Sebelum bersama Baena, Plaza sempat menjalin hubungan dengan Michael Cera, lawan mainnya di Scott Pilgrim vs. The World (2010) dan hampir menikah di Las Vegas.

Sejak awal hubungan mereka, Plaza dan Baena tidak hanya berbagi kehidupan bersama, tapi juga karya seni. Film debut Baena sebagai sutradara, Life After Beth (2014), menandai kolaborasi pertama mereka. Film bergenre komedi zombie ini menampilkan Plaza sebagai pemeran utama dan diputar perdana di Sundance Film Festival 2014.

Baena sempat mengungkap bahwa Life After Beth hampir tak pernah selesai. "Proyek ini sempat terbengkalai, tapi agen Aubrey mengingatkanku soal naskah ini," kata dia dalam sebuah sesi di Sundance Film Festival. Film ini kemudian menjadi pintu masuk untuk proyek-proyek besar mereka berikutnya.

Kolaborasi mereka kemudian berlanjut dalam film Baena lainnya, seperti The Little Hours (2017) dan Spin Me Round (2022). Baena juga menjadi kreator di balik serial antologi Cinema Toast (2021) dan dalam film tersebut Plaza juga debut sebagai sutradara.

Cerita Plaza Bekerja bersama Pasangan

Pada 2021, Plaza sempat bercerita kepada People, pandemi COVID-19 turut membawa tantangan bagi mereka berdua. Rumah mereka berubah menjadi ruang produksi darurat saat mereka mengerjakan serial Cinema Toast. "Jeff di lantai bawah dengan Zoom-nya, aku di lantai atas mengedit," kata Plaza. Meskipun keadaan cukup kacau saat itu, mereka menemukan kenyamanan dalam kesibukan bersama.