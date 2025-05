Kendall Jenner Pamer Dada Ditindik di Jalanan New York

TEMPO.CO, New York - Kendall Jenner menjadi pusat perhatian bersama sahabat-sahabatnya, Gigi Hadid dan Hailey Baldwin. Adik tiri Kim Kardashian itu memamerkan tindikan di dadanya lewat bodysuit yang sangat tipis. Kendall memamerkannya saat tengah berjalan bersama Gigi dan Hailey di New York.



Selain tindikan baru Kendall, model catwalk itu juga tampil tanpa cela. Kendall memasangkan bodysuit dengan sepasang celana high-waisted salvaged button fly jeans oleh Re/Done.



Kendall juga menambahkan aksesori untuk penampilannya dengan choker hitam, kacamata Aviator Elizabeth and James, tas Givenchy, dan sepatu bot oleh Kenneth Cole. Kendall pun terlihat membawa green army-style jacket besar yang disiapkan jika dia kedinginan.



Kedua sahabatnya pun tidak kalah stylish. Bergaya dengan vibe yang sama dengan Kendall, Gigi Hadid mengenakan atasan hitam dimasukkan ke dalam celana jins.



Model 21 tahun itu mengenakan celana jins dengan desain flare dan tepian raw-cutting. Tidak lupa, Gigi juga mengenakan aksesori belt Hermes, kacamata hitam Ray Ban, dan sepasang sandal mules.



Hailey Baldwin jelas tidak bergaya yang sama dengan Kendall dan Gigi. Dia hanya mengenakan gaun satin hitam. Gaun dengan garis yang asimetris memberi Hailey kesempatan untuk memamerkan kakinya yang kecokelatan dan terlihat lebih jenjang berkat sepasang sepatu platform boots.



Berjalan menyusuri jalanan New York dengan penampilan mereka yang stylish, tampak jelas mereka adalah model personalities yang paling diminati saat ini.



