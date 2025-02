Kota-kota di Eropa Overtourism, Batasi Kunjungan dan Terapkan Pajak Turis

Selanjutnya, di Yunani, Acropolis ikonis Athena dibuka bagi 20 ribu pengunjung per hari, untuk datang ke sini pun harus lakukan reservasi terlebih dahulu. Lalu, saat bepergian ke Santorini atau Mykono menggunakan kapal pesiar akan dikenakan biaya €20 (Rp341.200), sementara lokasi lainnya hanya €5 (Rp85.290).

Pajak Turis

Jika berlibur ke Yunani, pelancong harus membayar pajak turis sebesar €8 (Rp136.460) per hari beserta pajak ketahanan iklim berkisar €1,50 (Rp25.600) untuk penginapan murah hingga €10 (Rp170.570) per malam untuk hotel mewah. Di Spanyol, Barcelona memiliki dua pajak, yaitu pajak kota sebesar €4 (Rp68.300) per orang per malam dan pajak turis regional mulai dari €1,70 (Rp29.000) sampai €3,50 (Rp59.700) .