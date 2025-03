Libur Lebaran, Hotel di Bali Paling Banyak Diincar Pelancong

Christine menambahkan bahwa hotel dengan tingkat hunian tertinggi berada di Bali , yakni The Meru Sanur, Bali, sebesar 98 persen. Hotel ini berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur yang berfokus pada kesehatan dan wisata. Berada di kawasan ini, hotel bintang lima itu didesain untuk lesiure dan pencari wellness.

Tingkat hunian tertinggi berikutnya adalah Merusaka Nusa Dua Bali, Truntum Kuta, Inna Sindhu Beach Bali, dan The Manohara Yogyakarta. "Peak-nya H1 dan H2, yakni 31 Maret dan 1 April," kata Christine.

Beberapa hotel, seperti The Meru Sanur, mengembangkan ragam aktivitas wellness yang bisa diikuti tamu sepanjang hari, seperti boxing, yoga, dan healing experience.

Inna Bali Heritage Hotel, misalnya, menghadirkan Lebaran Dinner Package dengan harga Rp 144.600 per paket. Selain itu, hotel ini juga menghadirkan paket menginap Lebaran Staycation 3D2N untuk Standar Room dengan harga Rp 1 juta dan Deluxe Room dengan harga 1,1 juta.



The Patra Bali Resort & Villa juga menghadirkan paket Lebaran Package 2025 dengan

harga Rp 2,7 juta termasuk breakfast, Truntum Kuta Bali mengadakan Festive Eid Al FitrDinner dengan harga Rp 150.000 per orang.