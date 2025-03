Machine Gun Kelly Sempat Minta Brian Austin Green Setop Tanya Kapan Megan Fox Melahirkan

Pilihan Editor: Brian Austin Green Kritik MGK Usai Putus dari Megan Fox Saat Mengandung Anaknya

"Berhentilah bertanya kapan anak kita akan lahir. Dasar FEDS," tulis Kelly kepada Brian. "Berhentilah menelepon TMZ dan fokuslah pada permintaan maaf yang harus kau berikan kepadaku karena menyebut namaku di depan umum," tulisnyanya melalui DM Instagram, dikutip dari People. Dia mengatakan bahwa Brian salah memilih orang untuk bermain-main dan menyebutnya sebagai sang aktor cilik dan menyuruhnya kembali ke iklan sereal.

Brian pun merespon pesan tersebut. "Saya tidak tahu 'aktor cilik' adalah sesuatu yang buruk," tulisnya dengan menambahkan emoji tertawa. "Leo, hati-hati, dia mungkin akan mendatangimu selanjutnya."

Hubungan Buruk Brian Austin Green dan Machine Gun Kelly

Melansir dari E! News, Brian sebelumnya membahas perilaku Kelly pada Desember 2024, tak lama setelah penyanyi itu putus dengan Megan Fox. Setelah reporter menuduh Kelly tidak setia kepada mantan tunangannya, Brian menanggapi, "Berapa umurnya? Tahukah Anda? Dia berusia 30-an. Bagus... Di usia 30-an, seperti — saya tidak tahu. Bersikaplah dewasa. Dia sedang hamil," kata Brian. Ia menyatakan hanya menginginkan yang terbaik. “Saya menginginkan yang terbaik untuk bayinya, saya menginginkan yang terbaik untuk anak-anak kita," ungkap Brian menegaskan.

Brian kemudian menegur pria dengan nama asli Colson Baker itu, di awal Februari 2025. Ia menulis di Instagram Story, “Jujurlah sekali saja dalam hidupmu,” tulisnya. Beberapa hari kemudian, Brian mengkonfirmasi bahwa dia tidak akan lagi berbicara tentang perpisahan Megan dan Kelly. Brian menyatakan bahwa itu bukan sesuatu yang biasanya ia lakukan. Tetapi saat itu, ia benar-benar kesal membacanya. "Jadi saya mengutarakan pikiran saya, tetapi kemudian saya menerima kenyataan bahwa saya tidak akan melakukan itu lagi,” ujarnya. Brian memiliki tiga anak dengan Megan Fox, mantan istrinya, yaitu Noah, Bodhi, dan Journey.

Machine Gun Kelly dan Megan Fox Menyambut Kelahiran Putrinya

Megan Fox telah melahirkan seorang bayi perempuan pada Kamis, 27 Maret 2025. Ia menyambut putrinya dengan mantan tunangannya, Machine Gun Kelly. Kabar ini datang setelah Machine Gun Kelly mengunggahnya di akun Instagramnya. "Dia akhirnya ada di sini!! Benih surgawi kecil kami," tulis MGK dalam keterangannya.

Melalui Instagram Story, pria dengan nama asli Colson Baker mengungkapkan bahwa Travis Barker, Big Slim, Truck Norris, No Love For The Middle Child, dan Shaan Singh turut membantu menyambut kelahiran putri mereka melalui musik. “Kami membuat musik untuk kelahirannya. Lahir di 432 HZ, sungguh perjalanan yang luar biasa, puji Tuhan,” tulisnya dalam keterangan, dikutip dari E! News. Untuk saat ini nama bayi perempuan tersebut belum diungkapkan.

Saat ini aktris berusia 38 tahun ini siap menjalani perannya sebagai ibu, namun jalan untuk menyambut kelahiran buah hatinya tidaklah mudah. Pada 2023, ia bercerita bahwa dirinya mengalami keguguran saat mengandung bayinya dan Kelly. "Saya belum pernah mengalami hal seperti itu dalam hidup saya," ungkapnya di Good Morning America. Dia kemudian mengatakan bahwa dia memiliki tiga anak, yang membuat situasi sangat sulit bagi mereka berdua. Hal ini menyebabkan mereka menjalani perjalanan yang sangat penuh tantangan, baik bersama maupun terpisah, sambil berusaha memahami apa arti dari semua itu dan mengapa hal tersebut terjadi.

SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO | PEOPLE | E! NEWS

Pilihan Editor: Megan Fox Cerita soal Keguguran Anaknya dan Machine Gun Kelly di Buku Puisi Terbaru