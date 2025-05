TEMPO.CO, Jakarta - Pelawak Opie Kumis langsung menerima tawaran untuk bermain di film Humor Baper. Opie akan beradu akting dengan pemenang SUCA pertama, Cemen, juga dengan Ephy Sekuriti dan Joe P Project.



Opie mengaku menikmati selama syuting berlangsung, lebih banyak tawa lantaran gabungan antar-pelawak muda dan tua. "Syutingnya enggak lama dan menyenangkan. Selama syuting kita lebih banyak ketawa, baru kali ini saya syuting begini, banyak lawakan baru yang saya dapat," kata Opie, Rabu, 14 September 2016.



Meski memiliki wajah sangar, lengkap dengan kumisnya, Opie mampu mengocok perut penonton dengan gayanya yang khas. Menurut dia, ini film komedi yang berbeda. "Semua temen-temen komedian yang baru bisa bersatu main film ini. Gaya melawaknya juga beda tapi lucu," kata Opie yang baru pertama kali terlibat di film bersama jebolan stand up komedi.



"Ternyata pemenang stand up comedy itu punya naluri melawak yang spontan, saya banyak belajar dari mereka. Maklum, mereka generasi baru," kata komedian di Pesbukers itu.



Film Humor Baper juga pernah menduduki trending topic di Twitter. Ini kesekian kalinya film melibatkan jebolan pemenang kompetisi stand up comedy untuk menjadi pemeran utama. Film Humor Baper dijadwalkan rilis pada 6 Oktober 2016.



ALIA