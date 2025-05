TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Andriani Marshanda mengaku jarang berjumpa dengan ayahnya tapi tetap menyayanginya. Hal itu dikemukakan perempuan yang akrab disapa Caca itu dalam video Celebrity True Story - Kisah Pilu Marshanda dari Dibully Sampai Bercerai, yang diunggah di YouTube pada 27 Februari 2016.



Perpisahan kedua orang tuanya, Irwan Yusuf dan Rianti Sofyan, terjadi ketika Marshanda berusia tujuh tahun. Menurut sulung dari tiga bersaudara ini, setiap orang tua yang bercerai seharusnya memberi penjelasan kepada anak-anaknya agar mereka paham bahwa ayah dan ibunya telah berpisah.



"Aku mencerna perceraian (orang tua) itu dari umur 8-20. Proses mencernanya. Orang tua yang bercerai dan sudah punya anak, si anak butuh closure," ujar Marshanda dalam video tersebut. Dia menuangkan kerinduan terhadap sosok ayah lewat lagu yang digubah sendiri. Namun bekas istri Ben Kasyafani ini mengaku telah memaafkan ayahnya.



"Aku sudah enggak ada rasa kayak 'this is because of you aku blaming' atau apa sudah. Aku sudah enggak attached dengan rasa 'aku anakmu, kamu yang bertanggung jawab untuk membahagiakanku'," tutur Marshanda di tayangan itu.

(Lihat video Ayahnya Jadi Pengemis, Ini Kata Marshanda, Pengemis Itu Ayah Marshanda?)

Selanjutnya, perempuan yang sempat berhijab itu mengatakan dia menerima nasibnya sebagai anak yang orang tuanya bercerai dan menambahkan setiap orang punya jalan hidup yang berbeda.



"Ya aku care sama Papa dan mendoakan yang terbaik untuk Papa saja," imbuh ibu dari Sienna Ameerah Kasyafani itu.



Berbagai media pada Minggu, 27 Maret 2016, memberitakan seorang pengemis di Jalan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan bernama Irwan Yusuf, yang mengaku sebagai ayah Marshanda. Irwan dibawa petugas Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial (P3S) Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan ke Panti Bina Insan di Cipayung, Jakarta Timur.



