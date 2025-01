Mengenal Sophie Turner, Calon Istri Joe Jonas

Ia bersekolah di Warwick Prep School sampai berumur 11 tahun. Ia melanjutkan studi di King’s High School for Girls. Ia juga merupakan member dari Playbox Theatre Company sejak berumur 3 tahun.

Turner memulai karir aktingnya pertama kali saat membintangi serial Game of Thrones (2011-sekarang) sebagai Sansa Stark di stasiun HBO.

Ditengah kesibukannya dalam bermain serial Game of Thrones, Sophie tetap tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai murid di masa yang lalu. Turner mempunyai guru bimbingan belajar saat syuting serial drama Game sampai berumur 16 tahun. Pekerjaan rumahnya lalu akan dikirimkan ke gurunya di sekolah. Sophie Turner juga merupakan penggemar berat serial Hannibal dan Breaking Bad.

Selain Game of Thrones, ia juga pernah bermain dalam film televisi Thirteenth Tale (2013) dan Another Me (2013), film aksi komedi Barely Lethal (2015), dan berperan sebagai Jean Grey di X-Men: Apocalypse (2016).