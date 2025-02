Pemakaman Kim Sae Ron Digelar Tertutup, Kim Bo Ra Datang Melayat

Saat pemakaman, lawan mainnya di The Man from Nowhere, Won Bin juga mengunjunginya di rumah duka pada Senin, 17 Februari 2025 untuk memberikan penghormatan terakhir. Video kedatangan Won Bin viral lantaran ia jarang memperlihatkan diri ke depan publik. Dalam video yang viral itu, terlihat Won Bin menatap lekat foto Kim Sae Ron yang menjadi sahabat kecilnya di film The Man from Nowhere.

Kronologi Meninggalnya Kim Sae Ron

Kim Sae Ron pertama kali ditemukan tidak sadarkan diri oleh temannya pada 16 Februari 2024 di kediamannya di Seongsu-dong, Seoul. Saat tim medis datang, Kim sudah dalam keadaan henti jantung dan nyawanya tidak tertolong.