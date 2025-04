Pementasan Orkestra Hibur Penumpang di Stasiun Tugu

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pertunjukan orkestra di Stasiun Tugu Yogyakarta menghibur para pengguna dan pelanggan kereta api, Rabu malam, 9 April 2025. PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 6 Yogyakarta menyelenggarakan acara spesial bertajuk Journey Experience Symphony dengan tema "Beyond Sound, Beyond Experience, Beyond the Journey". Lokasinya tepat di Plaza Timur Stasiun Tugu.