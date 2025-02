Penulis Novel It Ends with Us Hapus Foto Blake Lively dan Justin Baldoni

TEMPO.CO, Jakarta - Penulis novel It Ends with Us, Colleen Hoover kembali ke Instagram pada Rabu, 12 Februari 2025, setelah hampir tiga pekan menonaktifkan akunnya sejak 22 Januari lalu. Namun, ada yang berubah. Foto-foto Blake Lively dan Justin Baldoni—dua bintang utama dalam adaptasi film It Ends with Us—sudah tak lagi menghiasi profilnya.

Kembalinya Colleen Hoover ke media sosial terjadi di tengah perseteruan hukum antara Blake Lively dan Justin Baldoni. Film yang mereka bintangi, diadaptasi dari novel laris Hoover tahun 2016, rilis pada Agustus 2024 dan meraup lebih dari USD 350 juta dolar atau sekitar Rp 5,69 triliun di box office. Dukungan Colleen Hoover untuk Blake Lively

Sejak awal, promosi It Ends with Us memang diwarnai sejumlah rumor. Blake Lively dan Justin Baldoni, yang seharusnya tampil bersama sebagai pemeran utama dan sutradara, tak pernah berbagi panggung dalam wawancara promosi.

Blake Lively menghadiri acara pemutaran perdana film It Ends With Us di New York pada Selasa, 6 Agustus 2024. Foto: Instagram/@itendswithusmovie

Empat bulan kemudian, situasi memanas. Pada akhir Desember 2024, Lively mengajukan gugatan ke California Civil Rights Department terhadap Baldoni atas dugaan pelecehan seksual, dan menuduhnya berusaha menghancurkan reputasi dengan kampanye hitam.

Dilansir dari People, tak lama setelah gugatan Lively, Hoover menyatakan dukungannya melalui Instagram. "Blake, kamu selalu jujur, baik, suportif, dan sabar sejak hari pertama kita bertemu," tulisnya dalam Instagram Story, menyertakan foto mereka berpelukan saat pemutaran film. "Jangan pernah berubah. Jangan pernah layu,” ungkapnya menambahkan.

Menurut laporan Page Six, sebelum menutup akun, Colleen Hoover sempat mengunggah beberapa foto bersama para pemeran It Ends with Us, termasuk Blake Lively yang berperan sebagai Lily Bloom dan Justin Baldoni yang menyutradarai sekaligus memerankan Ryle Kincaid. Meski sebagian besar unggahan terkait film itu telah ia hapus, Hoover masih menyisakan beberapa pengumuman awal soal pemilihan pemain dan satu unggahan khusus untuk para penggemarnya. Drama di Balik Layar Terus Berlanjut

Tak lama setelah Lively melayangkan gugatan, Baldoni membantah dan bahkan melayangkan gugatan balik senilai USD 400 juta dolar atau sekitar Rp 6,5 triliun terhadap lawan mainnya, Blake Lively, beserta suaminya, Ryan Reynolds, dan tim publisis Lively, Leslie Sloane. Gugatan yang diajukan pada 16 Januari 2025 di Southern District of New York ini menuding Lively tidak memahami sumber materi film, yakni novel laris karya Colleen Hoover yang diterbitkan pada 2016.

Tak hanya itu, Baldoni juga menggugat The New York Times senilai USD 250 juta atau sekitar Rp 3,87 triliun atas laporan yang menyebutkan bahwa ia dan tim publisisnya terlibat dalam kampanye pencemaran nama baik terhadap aktris Blake Lively. Gugatan ini diajukan pada Selasa, 31 Desember 2024, di Los Angeles High Court.

Pada 1 Februari 2025, tim hukum Baldoni telah meluncurkan situs yang diklaim memuat bukti untuk membantah tuduhan Lively. Hakim Lewis J. Liman telah memperingatkan kedua belah pihak agar tidak membawa pertarungan ini ke ruang publik. Persidangan mereka dijadwalkan dimulai pada 9 Maret 2026.

