Pernah Dandan Spooky, Jessica Mila Ditaksir Mahluk Halus

TEMPO.CO, Jakarta - Kecantikan Jessica Mila dikagumi banyak pria. Tidak hanya dunia nyata, pesona Jessica ternyata juga dikagumi makhluk halus.



Hal ini diungkapkan oleh paranormal Citra Prima. Citra ikut membintangi film Mata Batin: Believing Is Seeing bersama Jessica Mila.



"Soalnya dia (Jessica) cantik. Ada makhluk astral yang suka cewek cantik. Apalagi Jessica juga dandanannya sempet yang spooky, jadi katanya makin cantik," ujar Citra, di Kawasan Dago Pakar, Bandung, Jawa Barat, Jumat 13 Oktober 2017.



Menurut pengakuan Citra, banyak mahluk astral yang genit terhdap Jessica Mila. Namun mereka hanya sekadar kagum, tanpa ada maksud lain.



"Biasanya yang genderuwo, yang laki-laki pada genit banget. Nggak sampai pengin nikahin sih, cuma mereka suka aja, cantik. Bianca (Liza) juga, tapi karena dia masih lugu jadi nggak terlalu yang gimana," tuturnya.



Diakui Citra, keterlibatannya di film produksi Hits Maker ini bukan hanya sekadar jadi pemain. Sebagai paranormal, dia juga bertugas menjaga aktor dan aktris yang terlibat dari hal-hal yang tidak diinginkan.



"Itu udah ada dalam kontrak. Itungannya jadi tameng semua keluarga Mata Batin. Kalau pun ada gangguan sangat minimal sekali," ucapnya.



Selain Citra Prima dan Jessica Mila, film Mata Batin turut dibintangi Denny Sumargo, Epy Kusnandar, dan Bianca Hello. Film ini dijadwalkan rilis pada November 2017 mendatang.