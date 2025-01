Raisa dan Isyana Sarasvati Juga Menang di MAMA 2017

Raisa dan Isyana Sarasvati menyabet piala kemenangan Best Composer of the Year kategori profesional dalam MAMA 2017. Mereka menerima penghargaan berkat single Anganku Anganmu.

Kemenangan mereka terungkap lewat fitur Instagram Stories akun pribadi Raisa pada Kamis, 30 November 2017. Raisa datang langsung ke Hong Kong untuk menerima piala MAMA 2017. “Alhamdulillahh!! Another one for Anganku Anganmu in the Professional Categories!! Amazing win for Indonesia. Best Composer of the Year. Proud! @isyanasarasvati,” tulis Raisa sambil mengunggah foto piala MAMA 2017.