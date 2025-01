Resmi Menikah, Lee Jeong Hoon dan Moa Aeim Lega

TEMPO.CO , Jakarta -Kabar bahagia datang dari pasangan Lee Jeong Hoon dan Moa Aeim. Sabtu, keduanya menggelar pemberkatan pernikahan di Chakra Venue and Lounge BSD City, Tangerang Selatan.

Dikatakan Lee, pemberkatan diwarnai tangis bahagia keluarga. Terutama saat dirinya dan Moa meminta restu kepada orang tua masing-masing. "Sedih aja, pas kita say thank you, tiba-tiba Mamah nangis, aku sedikit mau nangis," kata Lee Jeong Hoon.