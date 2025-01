Sosok Aktor Veteran Korea Lee Yoon Hee yang Meninggal Mendadak

Dalam sebuah wawancara ia bahkan memilih Jeon Do Yeon yang beradu peran dengannya di tersebut, sebagai lawan main yang paling berkesan. Ia berkata, "Ketika saya bertemu dengan aktris Jeon Do Yeon dan bertukar dialog, rasanya seperti sedang berada dalam sebuah adegan laga di novel bela diri," katanya, sebagaimana dikutip dari Naver.



"Saya merasa seperti didorong oleh kekuatan dialog tersebut. Itu adalah pengalaman yang belum pernah saya rasakan di panggung. Saya belajar bahwa 'inilah cara berakting, memahami pikiran lawan main dan berakting bersama'."



Sejak saat itu, ia terus mengambil berbagai peran yang dianggapnya sesuai untuk kariernya. Aktor berusia 64 tahun ini bahkan dianggap sebagai ahli akting licorice sejati, karena kemampuan aktingnya sebagai peran pendukung yang berhasil mencuri perhatian dalam sejumlah film maupun drama.



Sepanjang kariernya, Lee Yeon Hee selalu mendapatkan peran sebagai pemeran pendukung yang tampil di berbagai film termasuk film King of Abuse (2012), Top Secret Investigation (2015), Special Citizen (2017), dan Haro Dongseon (2022).