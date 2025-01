Lee Yoon Hee Meninggal Mendadak, Berikut 5 Drakor Populer yang Dibintanginya termasuk Miracle In Cell No.7

Dikutip dari Antara, pemeran utama drama ini meliputi Lee Jungha, Ryu Seungryong, Han Hyojoo, dan Zo Insung. Moving berhasil meraih penghargaan dalam ajang hiburan bergengsi Baeksang Arts Awards ke-60 di Seoul, Korea Selatan dengan membawa pulang beberapa penghargaan di antaranya Grand Prize untuk kategori TV, Best Screenplay - TV untuk penulis cerita Kangfull, serta Best New Actor - TV untuk aktor Lee Jungha berkat penampilannya sebagai Bongseok di serial tersebut.