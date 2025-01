"Pedagangnya juga tidak digusur, namun saya juga belum tahu persisnya mau dipindahkan ke mana, (rencana penutupan) itu baru uji coba saja, kalau memungkinkan ya akan dilanjutkan, kalau tidak, ya tidak," kata dia. "Pengertiannya ditata kan bukan digusur."

Warisan Budaya Dunia UNESCO

UNESCO menetapkan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia melalui Sidang ke-45 Komite Warisan Dunia atau World Heritage Committee (WHC) di Riyadh, Arab Saudi, pada 18 September 2023. Berdasarkan dokumen penetapan WHC 2345.COM 8B. 39., Sumbu Filosofi Yogyakarta telah sah diterima menjadi Warisan Budaya Dunia (World Heritage) dengan tajuk "the Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks".