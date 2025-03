Tawarkan Bantuan pada Kim Sae Ron, Ini Bukti Ketulusan Won Bin

TEMPO.CO, Jakarta - Kedekatan Won Bin dan Kim Sae Ron dimulai ketika mereka membintangi film The Man from Nowhere. Dalam film tersebut, Won Bin berperan sebagai Cha Tae Sik, seorang pria pendiam yang membuka toko gadai kecil. Ia hidup terisolasi dari luar dan hanya berkomunikasi dengan So Mi, gadis kecil yang diperankan Kim Sae Ron.

Dalam beberapa cuplikan video yang beredar di sosial media, terlihat Won Bin menyayangi Kim Sae Ron dengan tulus sebagai sahabat kecilnya. Ia bahkan menatap bangga ketika Kim Sae Ron tampil di atas panggung penghargaan.

Kepergian Sae Ron membuatnya amat terpukul. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, Won Bin datang ke pemakaman Sae Ron dengan raut wajah sedih. Ia bahkan menatap lama foto Kim Sae Ron yang merupakan sahabat kecilnya di The Man from Nowhere.

Sudah menganggap Sae Ron seperti adik sendiri, berikut ini beberapa bukti ketulusan Won Bin pada Kim Sae Ron. Bukti Ketulusan Won Bin pada Kim Sae Ron 1. Memberikan Hadiah Mengutip dari laman Allkpop, diketahui aktor Won Bin sering memberikan hadiah-hadiah kecil dan bermakna pada Kim Sae Ron saat syuting film The Man from Nowhere.

Dalam sebuah cuplikan video, Won Bin memberikan hadiah seperti sisir hingga laptop pada Kim Sae Ron. “Dia baik dan murah hati. Dia merawatku dengan baik. Saat pertama kali bertemu dengannya, aku bahkan tidak tahu siapa dia (Won Bin) tapi kemudian aku tahu dia adalah seseorang yang sangat terkenal. Dia memberiku laptop sebagai hadiah ulang tahunku,” ungkap Sae Ron kecil di video tersebut.

Para netizen mengaku tersentuh dengan apa yang sudah Won Bin berikan pada Kim Sae Ron.

Poster film The Man from Nowhere yang dibintangi Won Bin dan Kim Sae Ron. Foto: Asianwiki. 2. Berhenti Merokok Demi Kim Sae Ron Menurut laporan Kbizoom, Won Bin disebut berhenti merokok saat membintangi film The Man from Nowhere demi Kim Sae Ron. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan sehat di lokasi syuting karena usia Sae Ron yang masih kecil. Kebiasaan baiknya ini terus ia lanjutkan hingga selesai di proyek film The Man from Nowhere. 3. Membantu Lunasi Utang Kim Sae Ron Won Bin dikabarkan menawarkan bantuan untuk melunasi utang Kim Sae Ron sejumlah 700 juta won. Hal ini terungkap dari pesan-pesan yang dikirim pada Sae Ron. Menurut laporan Kbizoom, Won Bin menghubungi Sae Ron melalui manajernya pada 12 Juli 2003. Won Bin berkata, “Apakah kamu butuh bantuan untuk melunasi utang? Berapa pun jumlahnya tidak masalah.”

Lalu, Kim Sae Ron membalas pesan tersebut pada 15 Juli dan mengatakan, “Saya sangat menghargai bantuan Anda, tapi kali ini saya ingin menyelesaikan masalah ini sendiri.”

Pada 20 Juli di tahun yang sama, Won Bin disebut mentransfer uang 230 juta won secara anonim ke rekening ibu Kim Sae Ron dengan catatan, untuk beli es krim. 4. Won Bin Memberikan Penghormatan Terakhir di Pemakaman Kim Sae Ron Aktor Won Bin diketahui telah vakum di dunia hiburan selama hampir 15 tahun. Sejak proyek film The Man from Nowhere, ia sudah tidak muncul di layar lebar.

Kemunculan terbarunya disorot saat ia datang untuk memberikan penghormatan terakhir di pemakaman Kim Sae Ron. Ia datang menggunakan pakaian serba hitam dengan raut wajah yang sedih setelah kehilangan sahabat kecilnya.