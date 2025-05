Terbaru Oscar: Disney, Big Hero 6, dan Feast Naik Daun

TEMPO.CO, Los Angeles - Film Big Hero 6 meraih penghargaan dalam kategori film animasi terbaik Academy Awards atau Oscar ke-87. Film ini menyisihkan The Boxtrolls, How to Train Your Dragon 2, Song of The Sea, dan The Tale of The Princess Kaguya.



Big Hero 6 adalah film 3D superhero animasi komputer yang diproduksi Walt Disney Animation Studios, berdasarkan dari tim superhero Marvel Comics dengan nama yang sama. Film ini disutradarai Don Hall. Big Hero 6 menjadi animasi ke-54 dalam seri Walt Disney Animated Classics.



Selain itu, Feast mendapatkan penghargaan dalam kategori film animasi pendek. Film yang diproduksi Walt Disney Animation Studios ini diputar bersamaan dengan peluncuran Big Hero 6.



Film pendek ini bercerita tentang seekor anjing yang hobi makan. Dia menyukai makanan cepat saji, seperti majikannya. Masalah muncul ketika si majikan berkenalan dengan seorang wanita dan mulai menerapkan gaya hidup sehat.



SYAILENDRA