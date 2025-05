TEMPO.CO, Jakarta - The Weeknd merayakan ulang tahunnya pada Selasa, 16 Februari 2016. Penyanyi bernama asli Abel Makkonen Tesfaye ini menginjak usia 26 tahun.



Sang kekasih, Bella Hadid, pun mengirimkan ucapan manis untuk The Weeknd melalui sebuah foto yang diunggah dalam akun Instagram pribadinya.



Bella mengunggah foto The Weeknd tengah menikmati segelas sampanye. Bersama itu, Bella menyertakan ucapan, "Selamat ulang tahun untuk pria paling rendah hati, baik, dan pekerja keras yang pernah saya kenal. Sudah satu tahun dan kamu tetap orang terfavoritku di planet ini. Kamu layak mendapatkan semua yang terbaik dalam hidup."



Kakak Bella Hadid, Gigi Hadid, pun ikut memberikan ucapan ulang tahun untuk The Weeknd.



Dalam sebuah foto hitam-putih yang diunggah melalui akun Instagram-nya, Gigi menulis, "Selamat ulang tahun A! Terima kasih sudah mencintai adik saya seperti yang kamu lakukan. Kamu punya banyak hal untuk dirayakan malam ini, sangat bangga padamu!"



Selain memperingati ulang tahun ke-26, The Weeknd juga memberikan penampilan memukau yang dia persembahkan di panggung Grammy Awards 2015, Senin, 15 Februari 2016. The Weeknd juga berhasil membawa pulang piala Grammy Awards 2016 untuk Best Urban Contemporary Album dan Best R&B Performance.



TABLOIDBINTANG.COM