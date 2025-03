Tilda Swinton Rehat dari Aktivitas Akting: Simak Film yang pernah Dibintanginya

Swinton pernah berperan sebagai Mozart dalam Mozart and Salieri karya Pushkin. Ia juga pernah mendapat peran sebagai seorang kelas pekerja yang meniru mendiang suaminya selama Perang Dunia II dalam Man to Man karya Manfred Karge, dikutip dari UInterview .

Swinton membintangi banyak film dari berbagai genre. Beberapa di antaranya Caravaggio (1986), The Last of England (1988), War Requiem (1989), The Garden (1990), Doctor Strange (2016), The Personal History of David Copperfield (2019), dan Avengers: Endgame (2019), dikutip dari IMDb.