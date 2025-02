Yoo Ah In Bebas dari Hukuman Penjara, Berikut Drakor dan Film yang Dibintanginya

TEMPO.CO , Jakarta - Aktor asal Korea Selatan, Yoo Ah In dibebaskan dari hukuman penjara setelah menerima hukuman percobaan dari pengadilan banding, pada Selasa, 18 Februari 2025, karena tersandung kasus penggunaan narkoba.

Sebelumnya, pada September tahun lalu, Pengadilan Distrik Pusat Seoul menjatuhkan hukuman penjara satu tahun, denda 2 juta won (1.400 dolar AS) dan denda 1,5 juta won serta memerintahkan penahanan segera.

Ah In didakwa pada bulan Oktober tahun lalu atas tuduhan penggunaan narkoba. Dia didakwa atas tuduhan penggunaan propofol, obat bius medis, secara ilegal dengan dalih prosedur kosmetik sebanyak 181 kali di rumah sakit di seluruh Seoul antara 2020 dan 2022.

Sebelum tersandung masalah penyalahgunaan narkotika, Ah In bahkan termasuk dalam jajaran aktor eksklusif dengan bayaran tinggi karena kemampuan dan totalitasnya dalam memainkan sebuah peran. Berikut sejumlah film dan drama yang dibintangi Ah In.

1. Skeletons in the Closet

Debut film Yoo Ah In ini mengisahkan tentang disfungsi keluarga yang selalu berusaha untuk tetap bersama dengan berbagai permasalahan berbeda. Sang ayah Shim Chang Soo (Cheon Ho Jin) guru sekolah menengah yang kurang dihormati di sekolah. Ibu, Hee-Kyung (Moon Hee Kyung) merasa frustrasi, karena kurang perhatian dari semua anggota keluarganya.

Keduanya memiliki putra, Yong Yae (Yoo Ah In) dengan keinginannya untuk bunuh diri, tapi tidak keberanian besar. Adapun anak perempuan, Yong Sun (Hwang Bo Ra) selalu bertanya mengapa orang harus hidup bersama ketika tidak saling mencintai.

2. Tough as Iron

Dilansir dari AsianWiki, film ini mengisahkan pria bernama Gang Chul (Yoo Ah In) yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Pria itu terlibat dengan geng untuk mencoba membayar tagihan rumah sakit ibunya yang Alzheimer. Saat itu, secara kebetulan Gang-Chul bertemu Soo Ji (Jung Yu Mi) yang datang ke Busan sendirian. Kedatangan Soo Ji memberikan penghiburan untuk Gang Chul.

#ALIVE film thriller bercerita tentang bertahan hidup dalam wabah infeksi penyakit misterius. Saat penyakit ini tumbuh di luar kendali di seluruh Seoul, para penyintas terjebak sendirian di apartemen tanpa akses memperoleh data seluler, Wi-Fi, pengirian pesan, atau panggilan telepon. Yoo Ah In berperan sebagai seorang pria bernama Oh Joon Woo.

4. Voice of Silence

Film ini mengisahkan tentang Tae In (Yoo Ah In) dan Chang-Bok (Yoo Jae Myung) yang bekerja untuk organisasi kejahatan dan mengemban tugas membersihkan kekacauan yang ditinggalkan. Mereka melakukan pekerjaannya dengan tekun dan profesional. Suatu hari, mereka dipekerjakan oleh klien, Yong Seok yang membuat mereka menemukan Cho Hee (11 tahun) diculik. Keesokan harinya, mereka ingin membawa Cho Hee ke Yong Seok, tapi Yong Seok ditemukan tewas. Tae In dan Chang Bok kemudian menemukan diri mereka dalam situasi yang tidak terduga.