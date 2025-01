Fakta-fakta Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula Tom Lembong: 9 Tersangka Baru hingga Rentetan Waktu Kongkalikong

Penyidik Jampidsus Kejagung dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada Senin, 20 Januari 2025 kembali menetapkan sembilan tersangka baru dalam kasus ini. Mereka adalah Direktur Utama atau Dirut PT Angels Product (AP), TWN; Presiden Direktur PT Andalan Furnindo (AF), WN; dan Dirut PT Sentral Usahatama Jaya (SUJ), AS.

Kemudian Dirut PT Medang Sugar Industri (MSI), IS; Direktur PT Makassar Tene (MT), PSEP; Direktur PT Duta Segar Internasional (DSI), HAT; Dirut PT Kebun Tebu Mas (KTM), ASB; Dirut PT Berkah Manis Makmur (BMM), HFH; dan Direktur PT Permata Dunia Sukses Utama (PDSU), ES.

Gula itu dibanderol Rp 16.000 per kilogram, lebih tinggi daripada harga eceran tertinggi (HET) saat itu yang sebesar Rp 13.000 per kilogram. Penjualan juga tidak dilakukan melalui operasi pasar, tapi langsung di pasaran dengan harga pasar saat itu. PT PPI mendapatkan fee dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengelola GKM menjadi GKP sebesar Rp 105 per kilogram.