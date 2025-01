Hari Ini Berkas Kasus Penembakan Bos Rental Mobil Diserahkan ke Pengadilan Militer, Tersangka Belum Dihadirkan

Kasus ini juga menyeret empat warga sipil dalam kasus penggelapan mobil rental, yakni AS, IH, RM, dan IS. Keempat warga sipil itu juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan kendaraan.

Berdasarkan keterangan polisi, kejadian bermula saat warga Pandeglang berinisial AS menyewa mobil Brio oranye dengan pelat nomor B 2696 KZO dari CV Makmur Jaya, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang pada Selasa, 31 Desember 2024. Sedangkan tersangka IH diduga terlibat dalam pemalsuan KTP dan KK yang digunakan untuk menyewa mobil.

Tanpa seizin pemilik, AS mengalihkan mobil sewaan itu kepada IH. Selanjutnya, IH menyerahkan unit kendaraan tersebut kepada RM, yang kemudian menjual mobil itu kepada IS senilai Rp 23 juta. IS lantas menjualnya lagi kepada Sertu AA seharga Rp 40 juta.