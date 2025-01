LPSK: Keluarga Korban Penembakan Bos Rental Mobil Minta Perlindungan dan Restitusi

Selain 3 psrsonel TNI AL, kasus penggelapan mobil rental ini juga melibatkan empat orang warga sipil. Mereka adalah AS, IH, RM, dan IS yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan kendaraan. Kejadian inilah yang berujung pada penembakan Ilyas.

Tanpa seizin pemilik, AS mengalihkan mobil sewaan itu kepada IH. Kemudian, IH menyerahkan kendaraan tersebut kepada RM. Mobil itu dijual oleh RM kepada IS senilai Rp 23 juta. IS lalu menjualnya lagi kepada seorang anggota TNI AL berinisial AA seharga Rp 40 juta.