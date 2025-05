Abraham Samad Klarifikasi Soal Pemanggilan sebagai Saksi Oleh Polda Metro Jaya

Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Reonald Simanjuntak sebelumnya mengatakan Abraham Samad (AS) dan Michael Sinaga (MS) dipanggil sebagai saksi pada Jumat, 9 Mei 2025, namun keduanya tidak hadir dalam agenda pemeriksaan tersebut. “MS konfirmasi yang bersangkutan tidak hadir, sedangkan AS belum hadir dan belum ada konfirmasi,” ujar Reonald di Polda Metro Jaya pada Senin, 12 Mei 2025.