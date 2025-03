Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan tujuh tersangka saat mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina , Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) periode 2018-2023 yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 193,7 triliun ini. Berikut ini rangkuman beberapa kasus BBM oplosan yang pernah terjadi di berbagai daerah Indonesia:

Alasan Polda Metro Jaya Larang Sahur on The Road dan Bunyikan Petasan di Jakarta selama Ramadan

“Dari bahan baku itu kedua tersangka ini mampu memproduksi minyak solar industri oplosan mencapai 10 ton per hari. Semua di jual ke pemesan dengan pasaran normal,” ujarnya. Keuntungan dari kecurangan tersebut ditaksir mencapai Rp180 juta per 10 ton minyak solar industri dengan asumsi harga pasaran solar industri senilai Rp18. 000 per liter.