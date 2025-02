LBH Jakarta dan Celios Buka Posko Pengaduan Luring Pertamax Oplosan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) membuka posko pengaduan secara luring bagi masyarakat yang merasa menjadi korban Pertamax oplosan. Dugaan pengoplosan bensin ini diungkap oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) periode 2018-2023.