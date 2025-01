Bagaimana Seharusnya Menangani Anggota TNI yang Menembak Bos Rental Mobil

Sementara Denih, dalam konferensi pers pada 6 Januari 2025, mengatakan ketiga anggotanya menembak Ilyas dan rekannya, Ramli Abu Bakar, karena dikeroyok 15 orang tak dikenal. Dia mengatakan penembakan itu sebagai bentuk pembelaan diri. “Jadi, kembali lagi, apalagi mungkin karena tentara juga sudah dilatih faktor kecepatan, insting, dan segala macam. Karena kami sering dengar ada kill or to be killed (membunuh atau dibunuh),” kata Denih.

Penembakan itu terjadi pada Kamis, 2 Januari 2025. Ketiga pelaku adalah Sersan Satu (Sertu) AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala BA. Kepolisian Resor Kota Tangerang menyatakan ketiga pelaku merupakan pembeli terakhir mobil hasil penggelapan itu. Mobil tersebut sebenarnya disewa oleh Ajat Sudrajat, yang kemudian menyerahkannya kepada IH. Mobil itu sempat pula berpindah tangan ke RH, yang kemudian menjualnya kepada IS. Dari tangan IS inilah tiga anggota TNI AL itu membeli mobil tersebut Rp 40 juta.