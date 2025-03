Penyelundupan Pasir Timah Belitung ke Batam, 14 Tersangka Diringkus Polisi

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Bangka Belitung Komisaris Besar Fauzan Sukmawansyah mengatakan 14 orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut berinisial RA, NO, JWS, MK, MY, NT, BA, FM, HE, HI, HR, JA, SU dan HEW.