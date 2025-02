Skandal yang Pernah Menyeret Nama Riza Chalid: Zatapi, Petral dan Papa Minta Saham

TEMPO.CO , Jakarta - Muhammad Riza Chalid kembali disebut-sebut dalam kasus rasuah di sektor minyak. Riza menjadi sorotan setelah anaknya, Muhammad Kerry Adrianto Riza, ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) periode 2018-2023.

Buntut dari kasus yang menimpa anaknya, rumah dan kantor Riza pun digeledah oleh Kejaksaan Agung pada Selasa, 25 Februari 2025. Dari penggeledahan itu, diamankan sejumlah dokumen dan uang tunai sebesar Rp 833 juta dan uang tunai dalam bentuk mata uang asing sebesar US$ 1.500.

Riza Chalid di Acara NasDem, Sudirman Said: Agak Mencemaskan

Berkembanglah dugaan bahwa Zatapi merupakan campuran Dar Blend dari Sudan dan kondensat Terengganu dari Malaysia. Direktur Utama Pertamina saat itu, Ari H. Soemarno tak mempermasalahkan hal tersebut karena harganya yang murah. ”Diskonnya US$ 2,28 per barel,” ujar Ari kepada Tempo.

Tetapi jika kalkulasi didasari harga pasar Dar Blend dan Terengganu pada saat itu, harga pembelian yang disebut Ari tak bisa dibilang murah. Hitung-hitungan beberapa trader minyak malah menyebutkan harga itu masih terlalu mahal US$ 11,72 per barel. Ini angka setelah dipotong ongkos angkut dan keuntungan trader.

Pihak luar yang menerima bocoran data itu adalah Global Energy Resources Pte Ltd dan Veritaoil Pte Ltd. Menurut Sudirman Said yang saat itu menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Global merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Muhammad Riza Chalid, importir kakap minyak dan gas.