Tuntutan Andi Narogong, Jaksa Bacakan Daftar Penerima Dana E-KTP

1. Gamawan Fauzi (mantan Menteri Dalam Negeri), Rp 50 juta dan 1 ruko di Grand Wijaya dan sebidang tanah di Jalan Brawijaya 3 melalui Azmin Aulia

2. Diah Anggraini (mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri), US$ 500 ribu dan Rp 22,5 juta

3. Drajat Wisnu Setiawan (Ketua Panitia Pengadaan Proyek e-KTP), US$ 40 ribu dan Rp 25 juta

4. Enam orang anggota panitia lelang, masing-masing Rp 10 juta

5. Tri Sampurno (Anggota tim teknis pengadaan KTP elektronik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), Rp 2 juta

6. Husni Fahmi (Ketua Tim Teknis Pengadaan e-KTP), US$ 400 ribu

7. Miryam S. Maryani (Anggota Komisi Pemerintahan DPR), US$ 1,2 juta

8. Markus Nari (Anggota Komisi Pemerintahan DPR), US$ 400 ribu

9. Ade Komarudin (mantan Ketua DPR), US$ 100 ribu

10. M. Jafar Hapsah (Anggota Komisi Pemerintahan DPR), US$ 100 ribu

11. Setya Novanto (Ketua Fraksi Golkar DPR),US$ 7 juta dan jam tangan merek Richard Mile senilai USD 135.000

12. Beberapa anggota DPR RI, USD 12,856 juta

13. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam dan Darma Mangara (Direksi PT LEN), masing-masing Rp 1 miliar serta untuk kepentingan gathering dan SBU masing-masing Rp 1 miliar.

14. Wahyudin Bagenda (Direktur Utama PT LEN), Rp 2 miliar

15. Johannes Marliem (Direktur Biomorf Lone Indonesia), US$ 14 juta dan Rp 25 miliar

16. Beberapa anggota tim Fatmawati yakni Jimmy Iskandar, Eko Purnomo, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi dan Kurniawan, masing masing Rp 60 juta

17. Mahmud Toha (Auditor Madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Rp 3 juta

18. Manajemen bersama Konsorsium PNRI, Rp 137 miliar

19. Perum PNRI, Rp 107 miliar

20. PT Sandipala Arthaputra, Rp, 145 miliar

21. PT Mega Lestari Unggul, Rp, 148 miliar

22. PT LEN Industri, Rp 3,41 miliar

23. PT Sucofindo, Rp 8,21 miliar

24. PT Quadra Solution Rp 79 miliar